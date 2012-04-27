Деми Мур знакомится с молодыми людьми по интернету

Известная голливудская актриса Деми Мур, сердце которой сейчас свободно после разрыва с Эштоном Катчером, решила заняться поиском спутника жизни. Деми настаивает на том, что она абсолютно счастлива и самодостаточна, однако ей, как и любой женщине, нужны любовь, забота и внимание. Так что, звезда шоу-бизнеса готова даже на случайное знакомство в интернете. Дело в том, что в последнее время Деми привлекают онлайн знакомства. Так что, вполне возможно, что в скором времени актриса даже обратиться за помощью в брачное агентство, чтобы найти нового спутника жизни. Посоветовала Деми попробовать закрутить онлайн романы ее подруга Дженнифер Энистон, известная по некогда популярному сериалу "Друзья". Сама актриса, которая в 2005 году развелась с Брэдом Питом после пяти лет брака, хорошо знает, что такое одиночество, поэтому она решила помочь советом Деми Мур. Сейчас Энистон очень счастлива со своим возлюбленным Джастином Теру, и она хочет, чтобы Деми тоже обрела счастье. В итоге, Деми послушалась совета Дженнифер Энистон и начала знакомиться с молодыми людьми на сайтах знакомств. По слухам, у нее уже появился новый ухажер. Сама знаменитость эту информацию не комментирует.