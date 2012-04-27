Линдси Лохан унизили в прямом эфире

Популярная актриса и телеведущая Рози О`Доннел в прямом эфире заявила, что не верит в возрождение карьеры "дрянной девчонки" Линдси Лохан. А ведь раньше они были подругами. Не успела Линдси Лохан разобраться со всеми своими сомнительными увлечениями алкоголем и наркотиками и проблемами с законом, как на девушку свалилась новая неприятность. Причем похлеще, чем все предыдущие. Ее давняя подруга, актриса и популярная телеведущая Рози О`Доннел весьма нелицеприятно отозвалась о Линдси. Усугубило ситуацию то обстоятельство, что все это произошло в прямом эфире. Рози довольно жестко прокомментировала новость, что Лохан взяли на роль Элизабет Тейлор в биографический фильм о легендарной актрисе. "Я очень перед ней извиняюсь. Мне кажется, ей понадобится много времени, чтобы прийти в себя. У нее была масса проблем с каждым фильмом, включая SNL. Она не была на пробах, и я думаю, она не сможет работать", – заявила О`Доннел. Однако этими словами Рози не ограничилась. Когда ей ответили, что между Линдси и Элизабет много общего, и даже заявили, что Лохан это Тейлор нашего поколения, Рози О`Доннел просто взвилась от возмущения: "Ты не в своем уме, тупица! Последний раз она делала что-либо хорошо в 16 лет! Я не считаю, что она подходит на эту роль, она не способна сыграть эту личность". Когда Линдси Лохан услышала столь "лестные" слова из уст человека, в добром отношении к себе которого даже не сомневалась, то просто впала в шок. Примечательно, что именно в старом шоу О'Доннел 12-летняя Лохан, только что снявшаяся в ставшем мегапопулярном фильме "Ловушка для родителей", впервые появилась на телеэкране в далеком 1998 году. Однако, как передает близкое окружение Линдси, она не держит зла на Рози, но очень расстроена. Ведь О`Доннел входит в то подавляющее большинство, кто уже не верит в возрождение кинокарьеры Лохан, основополагающее место в котором отводится именно фильму об Элизабет Тейлор.