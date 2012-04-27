Король Испании сломал бедро во время охоты на слонов

В пятницу, 27 апреля, врачи мадридской клиники во второй раз прооперировали короля Испании Хуана Карлоса I, сломавшего бедро во время охоты на слонов. Операция по протезированию правого бедренного сустава проводилась в госпитале Сан-Хосе под руководством хирурга Анжело Вилламорте. Как сообщает CNN, монарх по-прежнему находится в больнице. А в сообщении, распространенном пресс-службой королевской семьи, говорится о том, что монарх успешно восстанавливается. Напомним, что Хуан Карлос I сломал бедро во время охоты на слонов в Ботсване. Это вызвало негодование у многих испанцев, считающих, что монарху не следовало предаваться столь жестокому хобби. Хуан Карлос I публично извинился и пообещал впредь не участвовать в жестоких развлечениях.