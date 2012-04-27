Переиздание мемуаров Гитлера "демистифицирует" книгу - историки

27 апреля 2012, 15:40

В Баварии готовят к печати мемуары Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба"). Они должны выйти в 2015 году - до того, как закончится срок действия авторского права на книгу. В Германии она не запрещена законом, но власти Баварии с 1945 года использовали авторское право на нее, чтобы не допустить публикации произведения в пределах страны. Ограничение потереют силу в конце 2015 года - через 70 лет после смерти Гитлера. С 2016-го на издание "Mein Kampf" не будет никаких ограничений, кроме использования ее для разжигания межэтнической вражды. В отличие от публичной демонстрации нацистского приветствия или свастики, продажа книги в Германии фактически не является противозаконным - это лишь нарушение авторских прав. После войны союзники-победители передали право на публикацию "Mein Kampf" немецкой земле Бавария, а заодно - и возможность запретить публикацию, чем Бавария всегда пользовалась. Именно это стало аргументом, который ранее в этом году убедил влиятельный немецкий журнал в том, что нужно прекратить публикацию отрывков книги с комментариями историков. Правительство Баварии говорит, что издание готовят для студентов и там будут критические комментарии. Адольф Гитлер написал "Mein Kampf" в 1924 году, когда отбывал тюремное заключение за попытку государственного переворота. {1} Мемуары состоят из биографических фактов, политических и расистских деклараций. В книге обозначена суть нацистской идеологии. Два тома "Mein Kampf" были впервые опубликованы в 1925 и 1926 годах - до того, как Гитлер стал канцлером Германии. В книге нет никаких призывов к уничтожению всех евреев в Европе, однако четко прослеживается расизм, который для автора был движущей силой. Эдит Райм из Института современной истории так прокомментировала издание мемуаров, над которым она сейчас работает: "Нашу книгу не будут покупать люди из среды неонацистов. Это должна быть уважительная научная работа". После Второй мировой "Мою борьбу" в Германии не издавали, хотя до 1945 года было продано около 10 миллионов экземпляров произведения. Книга переведена на многие языки и свободно доступна в интернете. После прихода Гитлера к власти в 1933 году нацистская власть дарила книгу всем молодоженам в качестве свадебного подарка. Корреспондент Би-би-си в Берлине Стивен Эванс говорит, что многие читатели, в том числе, фашистский диктатор Бенито Муссолини, отзывались о книге как о "скучном" чтиве. Министр финансов Баварии Маркус Сёдер сказал, что решение принято после переговоров со сторонниками и оппонентами публикации. Он пояснил, что цель такого шага - "демистификация" книги: "Мы хотим ясно продемонстрировать нелепость, кроющуюся в ней" и показать "к какой всемирной катастрофе привел этот опасный образ мыслей". Власти Баварии ожидает, что издание книги в 2015 году, до окончания срока действия авторского права, сделает следующие немецкие публикации произведения настолько "коммерчески непривлекательными", насколько это возможно. Президент Немецкого Центрального еврейского совета Дитер Грауманн сказал, что хотел бы, чтобы немцы могли читать книгу с разъясняющими комментариями.

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