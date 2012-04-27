Беременная Анфиса Чехова ест фрукты несмотря аллергию

Российская телезвезда Анфиса Чехова, которая вскоре станет впервые мамой, ест много фруктов по совету врачей. Но тот факт, что у нее аллергия, почему-то не смущает беременную телеведущую. Своими "фруктовыми" страданиями Анфиса поделилась в блоге Twitter. Несмотря на то, что у Чеховой аллергия на фрукты, она все равно продолжает их есть. "У меня аллергия на фрукты! Но я их все равно ем! Чешусь, мажусь мазью, но не останавливаюсь!" - похвасталась телеведущая в микроблоге. "Мне гель быстро помогает! От очередного апельсина вся рука пузырями пошла. Помазала - и через 10 минут все прошло", - написала Анфиса. Не понятно, почему 35-летняя Чехова не в курсе, что будущим мамам следует избегать любых аллергенов. Напомним, в мае Анфиса должна родить сына от актера Гурама Баблишвили.