Оксана Марченко завела страницу в Facebook

Телеведущая Оксана Марченко будет активно общаться с поклонниками талант-шоу на своей страничке в Facebook. До этого момента ведущая не была представлена в социальных сетях. Все существующие страницы VKontakte, Twitter и Facebooke являлись фейковыми, и Оксана Марченко не имела к ним ни малейшего отношения, о чем она неоднократно предупреждала читателей на своем официальном сайте www.oksana-marchenko.com.ua, а также в интернет-изданиях и прессе. Марченко в детстве хотела быть врачом и имела проблемы с поведением (ФОТО) Марченко и Кличко назвали самыми красивыми (ФОТО) — Я не имею ничего против подобной интернетактивности, — говорит Оксана Марченко, — но меня очень настораживает тот факт, что, прикрываясь моей фотографией и моим именем, люди могут вступать в переписку с читателями и предоставлять ложную информацию обо мне, моей деятельности и телевизионных проектах. На этой странице в Facebook читатели смогут получать всю информацию из первых рук. Я обещаю, что отвечу обязательно на все вопросы! Я люблю общаться, пишите мне о том, что вас тревожит, о проблемах, мы можем обсуждать любые темы, которые вы хотели бы обговорить. Телеведущая Марченко будет менять образ каждый месяц (ФОТО) Марченко показала оголенную грудь в прямом эфире (ФОТО)