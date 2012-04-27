Появилось граффити про патриарха и часы

Граффитчики из Екатеринбурга не смогли пройти мимо нашумевшей истории вокруг дорогостоящих часов главы Русской православной церкви Кирилла. На постаменте прямо напротив Храма-на-Крови они нанесли изображение, где патриарх изображен в виде пешки, которую передвигает огромная рука с наручными часами, напоминающими марку Breguet. В настоящее время граффити уже замазано. Как отмечает агентство "Новый регион", это сделали быстрее, чем обычно затирают уральские надписи и граффити об избранном президенте РФ Владимире Путине. Впервые разговоры о часах патриарха Кирилла пошли в 2009 году, когда тот находился с визитом на Украине. Внимательные журналисты разглядели на его запястье хронометры, очень похожие на часы марки Breguet стоимостью 30 тысяч евро. Интерес к дорогим вещам патриарха вновь проснулся в 2012 году, когда стало известно о суде вокруг его квартиры в элитном доме в Москве. Тут Кириллу припомнили и Breguet. В конце марта этого года предстоятель РПЦ объявил, что такие часы никогда не носил, но они у него действительно есть - их он "случайно обнаружил", перебирая коробки с врученными ранее подарками. Сам же он, по его словам, носит "наши русские недорогие часы с гербом", которые ему подарил уходящий президент РФ Дмитрий Медведев. Тем не менее повышенное внимание к руке патриарха привел к еще одному скандалу. В начале апреля российские блоггеры сделали неожиданное "открытие". Внимательно вглядевшись в фотографии, выложенные на официальном сайте Московского патриархата, где глава РПЦ запечатлен вместе с министром юстиции Александром Коноваловым, они обнаружили, что часов на руке патриарха нет, однако их отражение хорошо "читается" на блестящей поверхности стола. Позже в пресс-службе Кирилла признали, что имела место обработка изображения графическими редакторами - подправить фотографию якобы по собственной инициативе решила 24-летняя неопытная сотрудница редакции сайта Патриархии. ФОТО