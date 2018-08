Первая "взрослая" книга Джоан Роулинг выйдет в этом году

Новый роман Джоан Роулинг The Casual Vacancy (рабочее название "Свободное место") выйдет в России до конца года в издательстве "Иностранка", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издательскую группу "Азбука-Аттикус", выигравшую тендер на публикацию этой первой книги известной писательницы для взрослых. По сюжету The Casual Vacancy, в провинциальном городе Пэгфорд умирает мэр, и место становится вакантным. Мирный городок превращается в поле битвы различных интересов людей, жаждущих занять этот пост. Благопристойные горожане втягиваются в политические игры, совершая в борьбе за власть чудовищные поступки. В Великобритании роман Роулинг поступит в продажу 27 сентября этого года. Аркадий Витрук, генеральный директор "Азбуки-Аттикус", пообещал большое внимание уделить качеству перевода и выпустить книгу до конца года. Литературным агентом Джоан Роулинг выступает The Blair Partnership. В издательскую группу "Азбука-Аттикус" входят "Иностранка" (современная иностранная литература), "Азбука" (взрослая художественная литература и классика), "КоЛибри" (книги нон-фикшн) и "Махаон" (детская литература). В прошлом году второе по величине книжное издательство в мире - Hachette Livre - купило пакет акций "Азбуки-Аттикус". Как ранее рассказал агентству Витрук, результатом прихода Hachette Livre стало более лояльное отношение иностранных издательств к "Азбуке-Аттикус", например в области передачи прав на электронные книги. Мать троих детей, 46-летняя Джоан Роулинг является самой богатой писательницей Великобритании. По разным данным, ее состояние оценивается в сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов, она богаче королевы Великобритании Елизаветы II и входит в дюжину самых богатых женщин Соединенного Королевства. Семь книг Джоан Роулинг о Гарри Потере переведены на 74 языка и проданы общим тиражом более 450 миллионов экземпляров. Писательница активно жертвует на благотворительные цели. Например, она написала две книги "Фантастические звери и как их обнаружить" и "Квиддич с древности до наших дней", которые упоминаются в качестве учебников в школе Хогвартс, где учился Гарри Поттер. Они вышли на английском языке в издательстве Bloomsbury в 2001 году в качестве поддержки благотворительного проекта "Разрядка смехом" (Comic Relief). Для поддержки благотворительного проекта Childrens High Level Group в декабре 2008 года в свет вышли "Сказки барда Бидля". Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в семь миллиардов фунтов стерлингов.