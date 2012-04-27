Маша Малиновская в третий раз озвучила бегемота

Этим летом нас ждет очередная, третья часть анимационного блокбастера "Мадагаскар". И его герои вновь заговорили голосами звездной четверки, знакомой зрителям по предыдущим фильмам: Маши Малиновской, Константина Хабенского, Александра Цекало и Оскара Кучеры. Актеры в студии оторвались на славу. Шутки, смех, беззлобные "подколы" - обстановка больше напоминала встречу старых друзей, а не рабочий процесс. А как иначе, если лента наполнена юмором и эксцентричными выходками персонажей. Напомним, по сюжету, лев Алекс, жираф Мелман, зебра Марти и бегемот Глории присоединяются к бродячему цирку, в надежде вернуться в Нью-Йорк. И на пути к этой заветной цели их ждем масса забавных приключений, на радость зрителям.