Снимок обнаженной якобы Кардашян разгорячил воображение ее поклонников

В Интернете появился снимок, который взбудоражил фанатов Ким Кардашян, пишет "ТСН-Особливе". На нем очень похожая на звезду реалити абсолютно обнаженная модель жарит яичницу на кухне. ПО ТЕМЕ: Ким Кардашьян вышла замуж в платье от Веры Вонг (ФОТО) VIP-персоны и спорт: подготовка к пляжному сезону Опубликовал снимок сайт Тhedirty.com, славящийся своим умением раскапывать компрометирующие снимки знаменитостей. Он утверждает, что это Ким до пластики. Несмотря на то, что лицо девушки не разглядеть, многие решили, что дама на этом фото - и есть Кардашян. Теледива, которая неоднократно снималась обнаженной для различных журналов, в том числе, и для Playboy, с гневом отвергает этот факт. Возможно, утверждают таблоиды, причина кроется в том, что у модели на снимке не очень-то выдающиеся формы. Так, Ким всегда гордилась своей пышной грудью, которая, как она утверждала, у нее полностью натуральная. Однако у девушки на снимке очень скромный бюст. И несмотря на то, что Ким всегда спокойно относилась к сплетням вокруг своей персоны, на этот раз она выступила аж с официальным опровержением. "Это не она, она на Ким абсолютно не похожа", - заявил представитель звезды, комментируя фото.