Найден ранее неизвестный черновик Маленького принца

Обнаружен черновик оригинальной рукописи сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Черновик, содержащий неизданный текст и варианты 17-й и 19-й глав, будет выставлен на аукционе Artcurial в Париже 16 мая, пишет Оpenspace. «Если собрать вместе всех обитателей этой планеты, бок о бок, белокожих, желтокожих, чернокожих, детей, стариков, женщин и мужчин, не позабыв ни единого, все человечество уместилось бы целиком на острове Лонг-Айленд», — написал Сент-Экзюпери в этом варианте своей знаменитой сказки. Упоминание Лонг-Айленда подчеркивает, что автор создавал «Маленького принца» в Нью-Йорке. Неизвестный черновик «Маленького принца» обнаружили среди писем и заметок, переданных для продажи неизвестным коллекционером. Владелец лота сам не подозревал о существовании черновика, который обнаружили эксперты аукционного дома Artcurial Оливье Девер и Бенуа Пюттеман. Редкая рукопись оценивается в 40–50 тыс. евро, то есть примерно в десять раз дороже, чем обычный автограф Сент-Экзюпери. Она содержит неизданный текст и варианты 17-й и 19-й глав, порядок абзацев в ней отличается от опубликованной версии сказки. В черновике рассказывается о прибытии Маленького принца на Землю, седьмую планету в его странствиях. Черновик, по всей видимости, был написан в 1941 году — он старше варианта, который хранится во Французской национальной библиотеке. Оригинальная рукопись завершенного «Маленького принца» находится в Нью-Йорке, в собрании Библиотеки Пирпонта Моргана. В том же лоте нашли рукопись Сент-Экзюпери, посвященную Патагонии и написанную около 1932 года. По предварительной оценке, ее стоимость составляет 50–60 тыс. евро.