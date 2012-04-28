Кейт и принц Уильям посетили выставку в Имперском военном музее

Самая популярная британская пара Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительный прием в Голдсмит Холле. Затем супруги отправились на интересную экскурсию по Имперскому военному музею. Герцогиня Кембриджская всегда поражает своими стильными нарядами. На приеме она блистала в твидовом костюме, но на экскурсию уже надела темно-синее платье Amanda Wakeley, к которому подобрала аккуратные и элегантные аксессуары. Выставка, которую осмотрели представители королевской семьи Великобритании, была посвящена Первой мировой войне. На этой экспозиции были представлены картины, а также макеты различных зданий и самолетов. В последнее время чуть ли не каждый день папарацци радуют нас новыми фотографиями этой пары. Недавно Кейт и Уильям побывали на премьере "Африканских кошек" режиссера Гая Ричи. Уже на днях мы будем поздравлять пару с годом совместной жизни, а пока полюбуемся их очередным стильным выходом. Фото fashiontime.ru