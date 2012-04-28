Оливия Палермо стала лицом Rochas

Оливия Палермо стала лицом нового аромата от Rochas, получившего названием Eclat d'Agrumes. Светская львица и одна из самых стильных девушек современности снималась для рекламы в Париже, примерив легкий весенний образ, который ей так к лицу! На первом снимке, который только-только появился в сети, Оливия позирует на фоне фонтанов, залитая лучами солнца, а вокруг парят мыльные пузыри. Палермо широко улыбается, и ее хорошим настроением невозможно не зарядиться. Сам парфюм - подстать промо-кадру: легкий, весенний. В нем преобладают нотки мандарина, манго, бергамота и перца, а также мускусное "послевкусие".