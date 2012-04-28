Эштон Катчер помнит бабочки в животе перед поцелуем с Милой Кунис

Отношения между Милой Кунис и Эштоном Катчером, которые звезды яро отрицают, начались еще в 1998 году. Еще до Маколея Калкина и Деми Мур, в своих интервью, оба актера с трепетом вспоминали их первый поцелуй. Это было в 1998 году на съемках Шоу 70-х, когда еще неизвестная Мила Кунис узнала, что будет целоваться с Эштоном Катчером на камеру. Актриса была в замешательстве и не знала, что делать – этот поцелуй должен был быть первым в ее жизни. "Я тогда подумала: "Ах, он такой милый, это модель Calvin Klein!" – поделилась актриса с журналом PEOPLE еще в 2001 году. – Я вылила на себя флакон духов, чтобы не дай Бог кто-то "унюхал", как я переживала". Между тем, Катчер прекрасно помнил эту сцену. В том же 2001 году он признался, что был взволнован не меньше: "Я был первым парнем, которого она поцеловала? Боже мой, я понятия не имел! Я так рад, что я этого не знал, ведь тогда было бы слишком большое напряжение". Катчер помнил эту сцену во всех пикантных подробностях: "Я так нервничал. Она вела себя очень спокойно и уверенно. Казалось, будто Мила делала это в тысячный раз. Отлично помню бабочки в животе перед поцелуем с Милой. А когда я видел эту маленькую девочку, и понимал, что я должен ее поцеловать… Очень сильно переживал". Сейчас пара общается друг с другом более непринужденно. 34-летний Эштон Катчер и 28-летняя Мила Кунис провели вместе выходные в приморском городе Карпинтерия в Калифорнии. Актриса отрицает любую информацию, в которой говориться, что у них свидание или они встречаются. А близкий к актерам источник комментирует: "Они оба свободны и развлекаются, почему бы и нет?" А вспоминая свой первый поцелуй, который, по иронии судьбы, достался именно Катчеру, Мила говорит: "Эштон был так мил! Он шутил и делал мне смешные, но в то же время приятные комплименты. Он заставлял меня смеяться". Также известно, что Катчер положил глаз на Милу еще в первые года их знакомства. Но не предпринимал никаких действий, так как актриса закрутила роман с Маколеем Калкиным.