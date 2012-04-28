Герцогиня Альба с супругом отправилась в медовый месяц

Любви все возрасты покорны - это правило доказала этой осенью герцогиня Альба (Duchesse Alba), которая в 85 лет вышла замуж. Сейчас в Сети появились фотографии из медового месяца этой дамочки. Вместе с мужем Альфонсо Диез Карабантесом (Alfonso Diez Carabantes), который младше ее на 18 лет, герцогиня отправилась в Париж. Эта удивительная аристократка долго не могла отправиться в свадебное путешествие из-за проблем со здоровьем. Но это не помешало пожилой даме познакомиться с Томом Крузом (Tom Cruise) на испанской премьере "Миссия невыполнима. Протокол Фантом". Вместо поездки в Таиланд, о которой мечтала Герцогиня Альба, выбирающая всегда модные наряды, она отправилась в самый романтический город - Париж. Несмотря на то что перед отъездом Альфонсо Диез страдал от бронхита, он сумел подлечиться и отправиться в романтическое путешествие с любимой. Их чувства заменят любые жаркие страны. Кстати, в молодости Кайетана, как еще называют герцогиню, была горячей штучкой. Альба засветилась топлес на обложке одного журнала. Кажется, Альфонсо с ней точно нескучно. В Париже, куда они прибыли на поезде, они осмотрят Эйфелеву башню, прогуляются по Елисейским полям и отведают вкусные блюда французской кухни.