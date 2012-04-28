Герман размазала тушь на глазах из-за собственного романа

На сцене Ивано-Франковского областного академического театра кукол имени Марийки Пидгирянки в пятницу состоялась премьера спектакля по роману «Пирамиды невидимые» из книги Анны Герман «Красная Атлантида». На премьере присутствовала советник президента Украины, руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам администрации президента Анна Герман. «Это было лучше, чем я написала. Это действительно было лучше. И когда я смотрела это, я себе даже тушь размазала на глазах. И я подумала, что это так хорошо сделано, что это, наверное, не я написала», – сказала она в комментарии журналистам после премьеры. Герман отметила, что «и режиссер, и все актеры очень удачно, очень глубоко подошли» к постановке спектакля. По ее словам, она не ожидала, что современные молодые люди сумеют так глубоко прочитать роман, понять и воспроизвести на сцене события, которые происходили в украинском селе двадцатилетней давности. «Это была профессиональная постановка, профессиональная игра. И мне кажется, этот театр должен поездить по Украине», – подчеркнула Герман. На премьере спектакля присутствовали заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман Иваницкий и и.о. ректора Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Игорь Цепенда. Инсценировал роман молодежный «Поэтический театр», лауреат Всеукраинского конкурса Молодежных театров «Весенняя волна» и других фестивалей. В его составе - выпускники Института искусств Прикарпатского национального университета им.В.Стефаника. Режиссер постановки - доцент кафедры театрального искусства Надежда Грицан.