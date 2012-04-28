Девятимесячная дочь Виктории Бекхэм станет моделью

У дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов точно не возникнет проблем с трудоустройством. 9-месячной Харпер уже предложили модельный контракт. Девочке пришло официальное письмо от сайта My1stYears.com, который предложил самому стильному младенцу планеты стать лицом их бренда. Представители компании написали Харпер следующее сообщение: "Оба ваших родителя являются иконами стиля, и мы не видим причин, по которым вы не могли начать свою карьеру в fashion-индустрии даже в таком юном возрасте. В соответствии с законом о детском труде мы не можем заключить контракт или выплачивать заработную плату непосредственно вам, поэтому копии этого письма отправлены вашим маме и папе. Мы будем счастливы обсудить с ними ваш гонорар". Пока ответ родителей девочки неизвестен, однако популярности Харпер это явно прибавило. Фото fashiontime.ru