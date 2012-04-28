Петр Симоненко ездит на служебной Toyota

Лидер КПУ Петр Симоненко не знает, за что его любит партия власти. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер". Отвечая на вопрос, почему коммунисты постоянно критикуют олигархов, но Партия регионов все равно зовет их в коалицию, Симоненко сказал: "Я не знаю на чем это основано. Это предположение. Моя позиция открыта. Мою позицию вы можете проанализировать с 1994 года, когда я пришел в парламент. Каждое мое выступление — это было и обличение, это конкретные предложения, это разоблачения преступлений, которые совершались". 58-летний Симоненко с женой за год родили двоих детей! (ФОТО) "Я надеюсь, что каждый здравомыслящий человек, который по фактам оценивает нашу позицию, сегодня признает, что по делам и по поступкам Компартия — единственная, которая ведет борьбу против олигархов", - подчеркнул он. В тоже время, отвечая на комментарий за какие деньги его однопартиец Владимир Медяник приобрел дорогой автомобиль "Bentley", Симоненко заверил, что он занимал высокие должности и смог заработать на это авто. Симоненко живет в роскошном особняке (ВИДЕО) "Я поддерживаю позицию и мы коммунисты стоим на этом: то, что заработано честно, и дает возможность получать материальные блага, человек должен это реализовывать и мы в этом его не осуждаем", - подчеркнул лидер КПУ. В тоже время, отвечая на вопрос, на каком "недорогом" автомобиле приехал на телеканал именно он, Симоненко заверил, что это служебная машина: "На служебной машине Toyota из гаража Верховной Рады". Симоненко не хватает 16 тыс. грн., чтобы прокормить Ващенко (ВИДЕО)