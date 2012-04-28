Серена Уильямс подала всем хороший пример в спортзале

28 апреля 2012, 12:37

8 апреля Серена Уильямс (Serena Williams) отметила победу на 40-м чемпионате WTA (Женская теннисная ассоциация) в Чарльстоне. Победоносное возвращение на поле боя после четырехлетнего перерыва. Спортсменка в отличной форме перед Roland Garros (открытый чемпионат Франции по теннису). В ожидании Турнира Большого шлема (если он, конечно, состоится после угрозы забастовки игроков) обладательница мускулистых рук младшая из сестер Уильямс работает над собой. Бывшая первая ракетка мира, сегодня спустившаяся на девятое место, совершенствует себя в компании избранного тренера, легенды UFC (Ultimate Fighting Championship - Абсолютный бойцовский чемпионат) Джорджа Сен-Пьера (Georges St-Pierre). Симпатичный малый весом 77 кг и ростом 178 см с завидной мускулатурой готов помочь аппетитной американке обрести прежнюю форму. Для этого 26 апреля в спортзале Нью-Йорка была назначена встреча. Прямо среди других любителей спорта дуэт начал серию упражнений, которые, кажется, изрядно порадовали знаменитую теннисистку, трехкратную победительницу Открытого чемпионата США, с жалостью отстраненную в прошлом году. С улыбкой на губах молодая 30-летняя женщина упорно трудилась, подавая пример восхищающимся зрителям. Переделано было все – и шаг на беговой дорожке, и укрепляющие, и тонизирующие упражнения. Не забыли и о небольшой гламурной фотосессии для желающих. Одетая в обтягивающие черные леггинсы и маленькую белую бойцовку, Серена Уильямс не колеблясь делала небольшие перерывы, чтобы продемонстрировать свое бесстрастное лицо и пронзительный взгляд. Потому что красавица участвовала в промоакции нового революционного полотенца для спортсменов, которое, как предполагается, должно приятно освежать. Изделие под названием Enduracool дарит неповторимое ощущение прохлады при малейшем контакте с водой и даже с... потом! Вот и обнаружилась истинная причина ускоренной и насыщенной тренировки младшей из сестер Уильямс. Серена Уильямс вернулась на более высокий уровень, через несколько месяцев после признания, что любит теннис не более чем это видно (хотя выгода от него составляет около 35 млн долларов), когда не сумела оправдать себя после очередного скандала, связанного со словесными оскорблениями (в финале Открытого чемпионата США спортсменка накинулась на судью с нецензурными выражениями). фото Советский спорт

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