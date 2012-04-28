Табачник засветил квартиру в 300 «квадратов»

По итогу 2011 года глава Минобразования и науки Дмитрий Табачник задекларировал совокупный доход в сумме 768 тыс. 271 грн. Согласно декларации о доходах главы МОН, которая есть в распоряжении «Комментариев», из этой суммы зарплата, прочие выплаты и вознаграждения составляют 253,116 тыс. грн. Доход Табачника от преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, спортивной инструкторской и судейской практики составил 55,212 тыс. грн. Авторское вознаграждение и доходы от реализации прав интеллектуальной собственности составило 36,520 тыс. грн. Кроме того в 2011 году министр получил доход в виде дивидендов (процентов) в сумме 423,423 тыс. грн. Общая сумма совокупного дохода супруги главы Минобразования Татьяны Назаровой в минувшем году составила 494,003 тыс. грн., в т.ч. дивиденды (проценты) 241,350 тыс. грн., зарплата – 187,116 тыс. грн., доход от преподавательской деятельности – 55,212 тыс. грн., страховые выплаты и компенсации – 10,325 тыс. грн. В собственности министра (аренде и т.п.) есть земельный участок в Киевской области общей площадью 6960 кв.м, жилой дом площадью 559 кв.м, гараж (58 кв.м). Кроме того – квартира в Киеве (298 кв.м). Также в собственности семьи Табачника есть квартира в Киеве площадью 38 кв.м. Семейство главы Минобразования также является владельцами легкового автомобиля TOYOTA «CAMRY» (объем двигателя 2.3 л) 2007 года выпуска. На счетах в банках и других финучреждениях у Табачника находится почти 6 млн. грн. (5 903 390), у его супруги 2,32 млн. грн.