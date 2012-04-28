Советник Президента - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна Герман рассказала, о чем будет ее новая книга. По словам Герман, ее новый роман будет о "городской Украине". Об этом она сообщила в Ивано-Франковске на пресс-конференции после премьеры представления ПовертайДоСвогоЗвідтіля по ее книге Пирамиды невидимые. Говоря о спектакле, Герман сказала, что актеры на сцене смогли воплотить сюжет ее книги лучше, чем она написала. По ее словам "трудно было ожидать, что молодые люди поймут события, происходившие двадцать лет тому назад". "Это украинское село двадцатилетней давности, - заметила Герман. - Сегодня оно еще больше уничтожено. Я думаю, возможно должно было так произойти, что села в Украине должны были приходить в упадок, а будут разрастаться города. Возможно, Украина, наконец, станет городской нацией". Герман добавила, что молодые актеры сломали ее стереотип, который заключался в том, что уничтожение украинского села приведет к уничтожению Украины. "Я поняла, что Украина качественно изменяется, - подчеркнула она. - Украина становится городской нацией. Поэтому следующий мой роман будет о городской Украине". Герман назвала Ивано-Франковск "городом-театром, куда хочется возвращаться". Напомним, что 27 апреля актеры молодежного Поэтического театра Института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника на сцене Ивано-Франковского областного академического театра кукол имени Марийки Пидгирянки презентовали представление ПовертайДоСвогоЗвідтіля по роману Герман Пирамиды невидимые. Книга Герман Красная Атлантида вышла в издательстве Довира в твердом переплете на 303 страницах тиражом 2,5 тыс экземпляров. Кроме одноименной повести в нее также включен роман Пирамиды невидимые и три рассказа. Предисловие к изданию написал украинский поэт, Герой Украины, академик Борис Олийнык.