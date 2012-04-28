81-летний босс Формулы-1 женится на 35-летней подруге

Промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун планирует в скором времени жениться на своей возлюбленной – бразильянке Фабиане Флоси, которая работает адвокатом. Об этом сообщает журналист британского издания Daily Mail Ричард Кей. Отметим, что Фабиана на 46 лет младше Экклстоуна. "Мы официально обручены. И это не затянется надолго. Мы так счастливы, и вопрос состоит только в том, когда мы поженимся… Мы были вместе в течение двух лет, и всё так хорошо складывается, потому что у Фабианы хорошее чувство юмора… Когда живёшь со мной, то необходимо иметь чувство юмора. Хотя я должен сказать, что у меня не было абсолютно никаких проблем с ней, и я думаю, что ей повезло с тем, что у неё есть я”, — цитирует Экклстоуна Pitpass.