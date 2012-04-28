Питер Гринуэй приедет к жене Тигипко на фестиваль

Этим летом Одесский кинофестиваль посетит всемирно известный британский кинорежиссер, писатель и сценарист Питер Гринуэй. Для слушателей Летней киношколы он проведет мастер-класс на тему новых возможностей кинематографа, расскажет о своем новом фильме Гольциус и Пеликанья компания и поделится планами на будущее, сообщает пресс-служба ОМКФ. Картины Питера Гринуэя постоянно номинируются на награды главных мировых кинофестивалей - Каннского, Венецианского, Берлинского. Уже первый его полнометражный фильм Контракт рисовальщика (1982) был восторженно принят критикой и стал поводом говорить о Гринуэе как об одном из наиболее оригинальных и значительных режиссеров своего времени. В 1988 году за фильм Отсчет утопленников Гринуэй получил Приз за лучший творческий вклад в Международный кинофестиваль (Best Artistic Contribution) Каннского кинофестиваля. Впоследствии Гринуэй снял ряд фильмов, ставших фестивальными хитами: Повар, Вор, его Жена и её Любовник (1989), Записки у изголовья (1995), Чемоданы Тульса Люпера (2003-2004). С Гринуэем работали такие звезды как Тим Рот, Изабелла Росселлини, Орнелла Мути, Хелен Миррен, Эван Макгрегор. Последний на данный момент фильм Гринуэя - Гольциус и Пеликанья компания, о котором Гринуэй расскажет на мастер классе в Одессе. Это история о голландском художнике XVI–XVII вв. Хендрике Гольциусе. Согласно внутренней мифологии, пронизывающей вселенную Гринуэя, фильм поставлен по сценарию Тульса Люпера, написанном в Москве в 1950 году (Чемоданы Тульса Люпера). Кроме того, как сообщил сам Гринуэй организаторам ОМКФ, в октябре он планирует приступить к проекту о Сергее Эйзенштейне - легендарном режиссере, снявшем в Одессе свой знаменитый фильм Броненосец Потемкин. Напомним, что Одесский кинофестиваль в этом году пройдет с 13 по 21 июля. Ожидается, что кинофестиваль посетят более ста тысяч зрителей. В программе - приезд голливудского кинорежиссера и сценариста Тодда Солондза, показ фильма Чарли Чаплина Огни большого города, который лично представит его внук Чарли Систоварис, ретроспектива забытого украинского кино начала 1990-х и многое другое. Более того, начиная с этого года, зрители сами определяют, кому достанется Гран-При фестиваля в рамках главного Международного конкурса.