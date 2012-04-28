Элтон Джон и Дэвид Ферниш хотят завести второго ребенка

Довольные появлением своего первого ребенка, Захари (Zachary), которого они усыновили полтора года назад, в конце 2010, Элтон Джон (Elton John) и Дэвид Ферниш (David Furnish) подумывают снова стать родителями. По крайней мере, такие соображения 26 апреля высказал в интервью бесплатному британскому ежедневнику Evening Standart партнер звезды. "Мне так хотелось бы, чтобы у малыша Захари появился маленький друг, с которым можно было бы играть. Так было бы гораздо лучше. Мы постоянно обсуждаем это. Однако, нам с Элтоном еще нужно определиться с некоторыми условиями", - признался Ферниш. Они прекрасно знают, что в лучшем случае процедура растянется на несколько месяцев. "Мы подождем до лета. Наша жизнь уже и так ограничена многочисленными профессиональными требованиями Элтона. Мы сможем по-настоящему обдумать и обсудить такие вещи, когда расположимся в нашем доме во Франции", - продолжил супруг певца, музыканта и композитора. Заботливый отец Элтон Джон и правда сейчас находится в турне по Соединенным Штатам. Его выступления с представлением "The Million Dollars Piano" продлятся почти месяц в Caesars Palace, Лас-Вегас, начиная с 4 мая. Без всяких сомнений, появление маленького братика или сестренки для Захари стало бы лучшим способом отметить двадцать лет любви, разделенной двумя мужчинами, юбилейную дату, которая наступит в 2013 году.