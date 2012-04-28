Зидан сходил в Мавзолей и пробежался в Москве по набережной

Французский футболист Зинеддин Зидан прибыл в российский бутик adidas, чтобы поучаствовать в презентации новой коллекции Y-3!, пишет Purepeople. Сам спортсмен пришел на мероприятие в кроссовках этой марки. Однако линейка предлагает не совсем спортивную одежду: длинные платья из простых тканей, черные жилетки и брюки, короткие сарафанчики. Зинедин рассказал о коллаборации с маркой: "Я сотрудничаю с компанией Adidas с самого начала своей карьеры, это были и бутсы, и духи. В дальнейшем эта компания стала практически частью моей семьи и важной частью моей жизни, теперь это касается и бренда Y-3". Московское утро у Зидана, который считается привлекательным даже со своей лысиной, началось с прогулки по центру Москвы. Точнее пробежки. Зидан совершил небольшую разминку по центральным набережным. Спортсмен смог по достоинству оценить архитектуру Мавзолея и Собора Василия Блаженного. На пресс-конференции звезду засыпали вопросами. Зинедин уже приезжал в Москву в составе "Реал Мадрида", чьим спортивным директором он является. "Для меня имеет очень большое значение то, что я сегодня делаю. Это новый и очень важный этап моей жизни. Я надеюсь, что справляюсь с этим весьма достойно", - рассказывал журналистам Зидан.