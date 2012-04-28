Даша Жукова представила обновленный "Гараж"

Центр современной культуры "Гараж" Даши Жуковой перезжает на другую площадку: он откроется ЦПКиО им. Горького в 2013 году. Пока же вовсю идет работа над проектом обновленного выставочного пространства, и вчера в Лондоне публике и СМИ была представлена его первая версия (фотографии оперативно нашла блогер ylsyls). Презентацию вели лично Жукова и знаменитый архитектор Рем Колхас, усилиями которого павильон "Времена года" в парке им. Горького и превратится в центральную арт-площадку столицы. Какой она будет? Разной, в один голос отвечают организаторы: здесь найдется место для нескольких выставочных галерей, лекционного зала, книжного магазина, творческого центра для детей, а также для кафе и террасы на крыше. А главное - декоративное формление из плитки, мозаики и кирпича советских времен останется в новом "Гараже".