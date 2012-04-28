Во Франции арестовали недвижимость Березовского

Российские власти добились ареста имущества и счетов на более $300 миллионов, находящихся за рубежом у фигурантов громких уголовных дел, в том числе проживающего в Лондоне бизнесмена Бориса Березовского. "По ходатайствам Генеральной прокуратуры РФ в зарубежных государствах наложен арест на имущество, добытое преступным путем, на общую сумму более $320 млн", - говорится в докладе Генпрокуратуры. В частности, отмечается в нем, арестовано недвижимое имущество Березовского на сумму около 13 млн евро во Франция, в Швейцарии наложен арест на денежные средства на сумму $300 млн некоего Никитина, в Украине наложен арест на имущество Михайлова на сумму более $8 млн, в Монако - на сумму более $1 млн на денежные средства по делу ОАО Волготанкер. Напомним, Борис Березовский находится в розыске в РФ по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти с 2001 года. С 2003 года бизнесмен постоянно проживает в Великобритании в качестве политического беженца. По данным журнала Forbes, состояние Березовского оценивается в более чем 1 млрд долларов. Как сообщалось, 24 апреля опальный олигархопубликовал обращениек гражданам РФс призывом признать Владимира Путина государственным преступником.