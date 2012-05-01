Янукович поздравил украинцев с Первомаем

Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев с Международным днем солидарности трудящихся. По мнению Януковича, этот праздник является прекрасной возможностью почтить всех, кто своим трудом способствует "расцвету родной земли". "Я убежден, что каждый труженик имеет право на достойную зарплату и социальную защиту. Поэтому провозглашенные реформы, которые мы начали, станут основой экономического роста, повышения благосостояния граждан нашей страны", - заявил он и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых свершений во имя Украины. Как известно, в Украине День солидарности трудящихся отмечается на официальном уровне. В этот день профсоюзы и левые проводят традиционные митинги и демонстрации.