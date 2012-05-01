Клочкова удивила турок приготовленным кебабом

На днях олимпийская чемпионка Яна Клочкова вернулась из Турции, где отдыхала вместе с друзьями в старинном Сиде, возле Анталии. Руководство отеля было так радо приезду знаменитости, что предложило Яне научиться готовить национальное блюдо турок - кебаб. Ассистировал "золотой рыбке" и кулинару Яне Клочковой шеф-повар отеля, в котором остановилась звезда. Буквально за 15 минут Яна приготовила душистый кебаб из говядины. Поскольку в состав блюда входит много овощей - перец, огурцы, лук, немного картофеля, то его можно спокойно употреблять тем, кто следит за своей фигурой.