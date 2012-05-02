Дочь Путина выходит замуж за корейца, - СМИ

Младшая дочь премьер-министра России Владимира Путина выходит замуж за 28-летнего корейца. Торжество состоится вскоре после инаугурации новоизбранного президента, запланированной на 7 мая, сообщает УНН со ссылкой на зарубежные СМИ. Юн Джун Вон - второй сын бывшего адмирала Юн Чон Гу и 26-летняя Екатерина Путина были знакомы в течение 13 лет. Впервые молодые люди встретились в бальном зале в международной школе в Москве в июле 1999 года. «Юн отправится в Москву для подготовки к свадьбе», - сообщают СМИ со ссылкой на правительственные источники. Также сообщается, что Юна сопровождает русский охранник. Юн работал в филиале Samsung Electronics в Москве, после окончания Университета Иллинойса в августе 2009 года.