Чавес пройдет на Кубе завершающий курс лечения

Президент Венесуэлы Уго Чавес направляется на Кубу для прохождения заключительного курса лучевой терапии. "Я должен вернуться в Гавану…Мне предстоит пройти заключительный этап лечения", - заявил Чавес. Напомним, 23 апреля Чавес в эфире государственного телеканала развеял слухи о своей смерти. Это было первое интервью венесуэльского лидера с момента его отъезда на Кубу. Ранее в конце марта проживающий в США венесуэльский врач Хосе Рафаэль Маркина сделал новый прогноз о состоянии здоровья Чавеса: по его оценке, президенту осталось жить не более семи месяцев.