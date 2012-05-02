Набросок Сезанна продали за 19 миллионов долларов

Акварельный набросок французского художника Поля Сезанна к Игрокам в карты во вторник, 1 мая, был продан за 19 миллионов долларов на аукционе Christie's, сообщает Agence France-Presse. Эта акварель, размером 46,7 на 30,5 сантиметра, последний раз выставлялась на публике в1953 году. Рисунок считался утерянным. Однако специалисты Christie's, знакомые с наброском к Игрокам в карты по черно-белой фотографии, обнаружили его в частной коллекции доктора Хайнца Эйхенвальда, проживавшего в Техасе. Игроки в карты - это серия из пяти картин, написанных Сезанном в период с 1890 по 1896 годы. Картины отличаются между собой количеством изображенных игроков в карты и размером. Четыре полотна хранятся в музеях, а пятое в феврале 2012 года было приобретено королевской династией Катара за четверть миллиарда долларов. 2 мая свои торги произведениями искусства импрессионизма и модернизма проведет аукционный дом Sotheby's. Ожидается, что топ-лотом торгов станет один из четырех вариантов картины Крик Эдварда Мунка. Картину оценили в 80 миллионов долларов. Напомним, 12 апреля в Сербиизадержалипохитителей, которые пытались продать картину Сезанна всего за 3,5 млн евро.