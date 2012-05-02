Джоли и Питт тратят миллионы на подготовку к свадьбе – СМИ

Французское поместье Джолипиттов Шато Мираваль готовится активно к торжеству, которым должна стать свадьба актёров Только на лампочки потрачен миллион. А прочие работы обошлись пока примерно в 30 миллионов долларов - сообщает «MyJane.ru». Также известно то, что реконструкцией, которую проводят Джолипитты, руководит французский архитектор Бруно Лафоркад. Он заменил всё освещение поместья (которого фактически и не было), восстановил всю территорию Шато, и подготовил зал, в котором молодые будут встречать гостей, собравшихся на свадьбу. Напомним, датой проведения торжества является День независимости США – 4 июля.