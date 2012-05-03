Картину Эдварда Мунка продали за рекордные $119, 9 млн

Картину норвежского художника Эдварда Мунка Крик продали на аукционе Sotheby's за рекордную цену - 119,9 миллиона долларов. Об этом сообщает Agence France-Presse, отмечая, что это самая большая сумма, которую когда-либо платили за произведение искусства. Полотно, которое является одним из четырех нарисованных Мунком вариантов Крика, выставил на продажу норвежец Петтер Олсен, чей отец был другом художника. Имя покупателя не раскрывается. Этот вариант Крика - единственный, принадлежащий частному лицу. Перед началом торгов стоимость картины оценивалась в 80 миллионов долларов. AFP сообщает, что цена выросла до 119,9 миллиона всего за 12 минут. Крик норвежского экспрессиониста Мунка считается одной из самых узнаваемых картин в истории изобразительного искусства. Серию полотен под этим названием художник создал в 1893-1910 годах. Крик побил рекорд, установленный картиной Пабло Пикассо Обнаженная, зеленые листья и бюст, которая была продана в 2010 году за 106,5 миллиона долларов.