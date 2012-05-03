Тимошенко вошла в тройку наиболее упоминаемых в России персон

Отбывающая наказание в колонии экс-премьер Юлия Тимошенко вошла в первую тройку персон, которые в апреле чаще всего упоминались в российских СМИ. За минувший месяц Тимошенко набрала в российской прессе 6 421 упоминание, заняв в рейтинге третье место, показывают данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН). Между тем лидерами рейтинга СКАН по-прежнему остаются победивший на президентских выборах 4 марта премьер-министр РФ Владимир Путин и действующий глава государства Дмитрий Медведев - в апреле они упоминались в 29002 и 23209 материалах СМИ политической и финансово-экономической направленности. Кроме того, в месячный рейтинг СКАН вошли: бывший кандидат на пост мэра Астрахани "эсер" Олег Шеин (5597 упоминаний в апреле), президент Украины Виктор Янукович (5024), патриарх Московский и всея Руси Кирилл (4042), мэр Москвы Сергей Собянин (3485), министр иностранных дел России Сергей Лавров (3284), спецспецпосланник ООН и Лиги арабских государств по нормализации обстановки в Сирии Кофи Аннан (3223). Замыкает первую десятку самых популярных персон апреля недавно назначенный на пост губернатора Московской области, глава МЧС Сергей Шойгу (2914).