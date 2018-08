Наоми Кэмпбелл станет звездой реалити-шоу

В эфир рвется еще один "ветеран" модной индустрии: в Oxygen заявили о запуске нового реалити-шоу The Face, ведущей которого станет Наоми Кэмпбелл. Как и ее коллега, "черная пантера" займется поиском "свежих лиц". По слухам, компанию ей составят еще две супермодели, имена которых не называются. Говорят, что это могут быть Линда Эвангелиста и Кристи Терлингтон. Если троица сработается, это будет одно из самых красивых воссоединений в индустрии. Учитывая, что из альтернативного шоу - America`s Next Top Model - были уволены любимцы публики Нэйджел Баркер, Джей Мануэль и Джей Александер, Бэнкс придется непросто! Продюсеры обещают, что в новом проекте найдется место "моде, красоте и драме". Сама Наоми в восторге от открывшихся перспектив: Я займусь поиском новых красивых лиц для модного мира. Вместе с телепрограммой The Face зрители смогут заглянуть за кулисы индустрии, о которой я знаю не понаслышке. В общем, похоже, нас ждет что-то по-настоящему интересное, ведь где Кэмпбелл - там "скандалы, интриги, расследования". Жаль только, это будет означать, что большую часть года ей придется работать в Америке - мы уже привыкли, что супермодель нет-нет да и появится на какой-нибудь российской вечеринке.