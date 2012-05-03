Бекхэмы целовались на трибуне стадиона

У четы Бэкхем есть один серьезный минус - Виктория и Дэвид не любят демонстрировать свои чувства на публике. И вот они наконец-то попались! Во время баскетбольного матча с участием Los Angeles Lakers камера нашла парочку на одной из трибун. Супруги увидели, что их изображение в форме сердца демонстрируют огромные экраны, и сначала несколько опешили. Если вы оказались в фокусе камеры Kiss Me - надо целоваться. Зрители тревожно замерли в ожидании, и... наши герои не подвели! Дэвид страстно поцеловал застенчивую супругу, и окружающие поняли, что за 13 лет брака их чувства стали только крепче. ВИДЕО