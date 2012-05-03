Карла Бруни-Саркози сделала новую стрижку

Видимо, критика со стороны прессы подействовала на Карлу Бруни, и она сделала новую прическу: выстригла челку и перекрасила волосы из глубокого шоколадного в темно-русый оттенок. В последнее время первая леди, точнее - ее внешность, стала поводом для бесконечных пересудов в желтой прессе. Хирурги и косметологи со страниц таблоидов утверждали, что некогда самая привлекательная женщина страны переусердствовала с "уколами красоты", политтехнологи твердили, что этот "земной" образ - попытка завоевать новую аудиторию в преддверии выборов, домохозяйки списывали все на тяжелую беременность. Сама экс-манекенщица слухи никак не комментировала, однако судя по тому, как редко она стала появляться на публике, своей внешностью была недовольна. И вот на днях она появилась с обновленной стрижкой. Но изменилась не только прическа - кажется, супруга Николя Саркози, которому - вполне вероятно - недолго осталось быть президентом, выглядела значительно свежее.