Бывшая девушка Барака Обамы рассказала об их отношениях

Журнал Vanity Fair опубликовал в июньском номере выдержки из дневника Женевьевы Кук, у которой в первой половине 1980-х был роман с будущим президентом США Бараком Обамой. Дневники Кук ранее не публиковались. Кук, дочь австралийского дипломата, познакомилась с Обамой в 1983 году на рождественском празднике в Нью-Йорке. Будущий президент тогда был 22-летним выпускником Колумбийского университета. В своих дневниках Кук называет Обаму "удивительным человеком". Она отмечает, что в свои 22 он был уже весьма взрослым. Кук вспоминает, что между ними существовала определенная холодность. "Его сердечность может быть обманчива", - писала девушка об Обаме. Кук и Обама расстались в 1985 году. В 1992 году Обама женился на Мишель Ла Вон Робинсон, которая в настоящее время является первой леди США. Опубликованные дневники являются частью книги Дэвида Маранисса об Обаме, которая поступит в продажу 19 июня 2012 года.