Клочкова отдохнула в Турции и приготовила кебаб

На днях олимпийская чемпионка Яна Клочкова вернулась из Турции, где отдыхала вместе с друзьями в старинном городе Сиде, возле Антальи. Руководство отеля было так радо приезду знаменитости, что предложили Яне научится готовить национальное блюдо турков - кебаб. Ассистировал «золотую рыбку» и кулинара Яну Клочкову шеф-повар отеля, в котором остановилась звезда. Буквально за 15 минут, Яна сварганила ароматнейший кебаб из говядины. Поскольку в состав блюда входит много овощей – перец, огурцы, лук, немного картофеля, то его спокойно можно употреблять тем, кто следит за своей фигурой.