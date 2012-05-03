Кейт Мосс появилась на обложке Vogue в 32 раз

Самая высокооплачиваемая модель Великобритании побила все возможные рекорды. Кейт Мосс (Kate Moss) вновь возглавила обложку британского издания Vogue. Это уже 32 (!) появление Кейт на обложке британского глянцевого журнала. Впервые Кейт Мосс появилась на обложке журнала Vogue в марте 1993 года. По традиции, заглавный снимок для обложки журнала создал дуэт фэшн-фотографов Мерт Алас (Mert Alas) и Маркос Пиготт (Marcus Piggott). Для новой июньской обложки стилисты выбрали микс золотого века Голливуда и спортивных достижений. Ведь совсем скоро в Лондоне начнется летняя Олимпиада, к которой страна так усердно готовилась. Going for Gold (Стремимся за золотом) – заголовок июньского номера. Кейт Мосс тоже внесла свою лепту в спортивное развитие нации и пропаганду здорового образа жизни. В белом платье Versace с металлизированными декоративными узорами модель крепко держит канат. Не иначе, как готовится к акробатическому па?