Эштон Катчер сделал пародию на Карла Лагерфельда

В списке безумств Карла Лагерфельда не хватало только участия в сомнительных рекламных роликах. Но нет, в кадре никто иной, как комедийный актер Эштон Катчер (Ashton Kutcher), который весьма правдоподобно спародировал кайзера. Видео было создано в качестве рекламного ролика чипсов Pop Chips. Не обошлось в ролике и без пошлого американского юмора. Darl, а именно так зовут героя рекламы, рассказывает о том, что «чудеса в его рту создают Эйфелеву башню в его штанах». Перенесите всю образность метафоры на картофельные чипсы, и эта шутка не покажется такой уж фривольной. Но есть и несколько существенных отличий. Как не старался Эштон, а акцент больше походит на итальянский или французский гибрид, чем на немецкий. Кроме того, Карл Лагерфельд содержит котенка по имени Шупетт (Choupette), а в ролике фигурирует щенок по имени Пу-пу. Пока неизвестно, как отреагировал сам дизайнер на подобное использование своего образа. ВИДЕО: