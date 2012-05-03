Британские СМИ составили список промахов Дмитрия Медведева

В обзоре британской прессы за 3 мая 2012 года были освещены наиболее заметные промахи Дмитрия Медведева Пока Украина готовится к Евро-2012 в надежде, что спортивный триумф приблизит ее ко вступлению в Евросоюз, все больше европейских стран, наоборот, отдаляются от нее из-за сообщений о жестоком обращении с Юлией Тимошенко в заключении, пишут Times и Guardian. Теперь к резко высказавшимся государствам присоединились Австрия и Бельгия, сообщает Русская служба ВВС. Обе газеты взяли интервью у дочери отбывающей семилетний тюремный срок экс-премьера Украины Юлии Тимошенко– Евгении . «Мне кажется, европейские лидеры не могут стоять рядом с президентом Януковичем», - сказала она Times и Guardian. По словам дочери Тимошенко, «стоять рядом с человеком, который позволяет такого рода репрессии, означает поддерживать его». Как Евгения рассказала корреспонденту Guardian Люку Хардингу, Юлия Тимошенко была жестоко избита вечером 20 апреля. Заместитель директора колонии и двое охранников пришли к ней поздно ночью и попытались насильно вынести из камеры, подчеркнула дочь заключенной. «Они начали к ней приближаться, окружив ее кровать. Сначала они вывели всех из здания и переместили ее соседку. Моя мать тогда думала, что это последние минуты ее жизни». «Они схватили толстое шерстяное одеяло и начали стаскивать ее с кровати. Ей удалось выставить вперед руку и защититься. Затем заместитель главы колонии ударил ее кулаком в живот. После удара она не могла дышать. Когда ее выносили из здания, она начала кричать . В машине «скорой помощи» она потеряла сознание и пришла в себя в больнице. Она отказывается ото всего. Принимает только болеутоляющее». По словам Евгении Тимошенко, ее мать снова в тюрьме, и физически она очень слаба. Идет 13-й день ее голодовки, добавила Евгения в интервью Люку Хардингу. Она также сказала, что камера Тимошенко находится под коуглосуточным наблюдением, и у властей есть возможность предъявить записи и показать, что же произошло с ее матерью. Хардинг напоминает, что в воскресенье Ангела Меркель заявила, что она и ее министры не поедут на матчи немецкой сборной на Украине, если издевательства над Тимошенко не прекратятся. С таким же заявлением выступили президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и комиссар по юстиции Вивиен Рединг. Во вторник Хилари Клинтон также призвала к освобождению Тимошенко. «Янукович мог бы разрешить этот кризис несколько месяцев назад и прекратить судебное разбирательство. Найти решение – в его силах», - сказала Евгения Тимошенко газете Guardian. В интервью Хардингу она также предположила, что Янукович преследует ее мать из мести. По словам Евгении, он был лично зол на Тимошенко после того, как его попытки фальсифицировать выборы в 2004 году имели обратный эффект, спровоцировав «оранжевую революцию». «Как дочери Юлии Тимошенко и как украинке мне противно то, что делает Янукович. Это - явно противозаконная попытка отстранить своих главных противников от политической игры». Хардинг напоминает, что в ответ на предупреждения европейских стран о бойкоте Евро-2012 представитель украинского МИДа заявил, что Германия использует методы холодной войны. Четыре года неловкости Independent посвятила большую часть разворота в разделе международных новостей окончанию президентсва Дмитрия Медведева. «Так почему же Дмитрий Медведе0в не смог превзойти своего наставника и стать самостоятельной значимой политической фигурой?», - задается вопросом московский корреспондент газеты Шон Уокер. «Будь то Иван Грозный, Иосиф Сталин, Владимир Путин или даже Борис Ельцин, чьи годы правления были щедро пропитаны водкой, большинство обитателей Кремля остаются в воспоминаниях россиян значительными, уважаемыми или устрашающими персонами», - отмечает автор материала. Однако с Медведевым все не так. Он вызывает у россиян совсем другие чувства, пишет журналист Independent. Несмотря на то, что государственное телевидение продолжает показывать президента работающим в кабинете как ни в чем не бывало, российское интернет-сообщество давно перестало воспринимать его серьезно, пишет Шон Уокер. Среди неловких моментов Медведева, которые перечисляет в своем материале Уокер – его натянутые улыбки на телевидении, неестественные попытки копировать жесткую риторику Путина, а из последнего - катастрофическое решение появиться на первомайской демонстрации в коротком двубортном плаще белого цвета. «Спустя несколько часов блогосфера уже кипела, обсуждая неудавшуюся попытку президента выглядеть крутым. [По соцсетям] распространился фотоколлаж, где рядом со снимком Медведева в плаще был снимок супермодели Кейт Мосс в очень похожем наряде». «В советских школах была традиция – давать отличникам вести уроки. Так вот, он выглядит как ученик, которому поручили класс на день», - цитирует Independent девушку по имени Маша. Она - одна из основателей популярного сатирического микроблога Kermlin в Твиттере, который безжалостно высмеивает Медведева и его политическую программу. По мнению корреспондента Independent, изначально Дмитрий Медведев вызывал у россиян надежду – особенно после публикации статьи «Россия , вперед!», в которой он пожаловался на «примитивную сырьевую экономику и хроническую коррупцию». Но впоследствии Медведев показал себя президентом не дела, а только слова, хотя и помог, как считают эксперты, выявить основные пороки нынешней политической системы России, добавляет Уокер. Смерть шпиона остается тайной Все крупные британские газеты вынесли в четверг на первую полосу статьи о талантливом дешифровщике МИ-6 Гарете Уильямсе, чей труп был найден в августе 2010 года в большой сумке, закрытой снаружи на замок. В среду коронер закрыл судебное следствие, объявив, что обстоятельства смерти Уильямса «вряд ли когда-нибудь удастся удовлетворительным образом объяснить», пишет Financial Times. Глава МИ-6 извинился за то, что отсутствие сотрудника на работе было обнаружено так поздно – спустя неделю после того, как он перестал там появляться. К этому моменту тело Уильямса начало разлагаться, и специалистам не удалось провести вскрытие. Как отмечает Daily Telegraph, вердикт коронера оставил без ответов множество ключевых вопросов. В частности: как умер Уильямс, была ли его смерть связана с работой и личной жизнью, чье ДНК было найдены на сумке, почему МИ-6 не разрешило полиции проверить содержимое девяти флэш-карт дешифровщика … Родители Уильмса уверены, что после его смерти - которую они считают убийством - некие специалисты профессионально очистили его квартиру от следов ДНК и включили там отопление - летом - чтобы тело поскорее разложилось. Полиция Лондона пообещала семье продолжить поиск ответов.