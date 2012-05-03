Брэд Питт не любит своих приемных детей?

Биологически родные дети Брэда Питта – Шайло, Вивьен и Нокс – ему ближе, чем Мэдокс, Пакса и Захара, которые достались ему вместе с будущей супругой. Так папарацци не первый раз замечают, что Питт проводит с родными детьми больше времени, тогда, когда Анджелину Джоли чаще замечают с приемными. Во время визита в Британию, Джоли и ее супруг разделили между собой детей: старшие – Мэдокс, Пакса и Захара отправились вместе с мамой на встречу к Расселу Кроу, а Брэд взял на себя обязанности присматривать за младшими. Тем не менее, отправляясь в магазин Legoland, многодетный отец взял с собой только Нокса. С кем остались 5-летняя Шайло и 3-летняя Вивьен – не известно.