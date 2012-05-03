Мерилин Монро работала на КГБ под кодовым именем "Маша"

Между сотрудником КГБ и легендарной Мерилин Монро сложились близкие отношения, но они не переросли в нечто большее: они всегда ощущали напряженность, присутствие чужих глаз и ушей, пишет Антонелла Колонна Вилази в своем блоге на сайте еженедельника Panorama. "По словам бывшей сотрудницы КГБ Людмилы Темновой, Мерилин Монро находилась в контакте с советскими секретными службами. У нее даже имелось кодовое имя - "Маша", - пишет издание. "Советский агент, работавший под дипломатическим прикрытием в представительстве СССР при ООН, утверждает, что случайно встретил актрису на приеме в советском посольстве по случаю визита Никиты Хрущева в США. Очень скоро их дружба переросла в "определенное чувство". Темнова утверждает, что у КГБ был сильный интерес к Мерилин", - рассказывается в статье. "В скором времени выйдет документальный фильм "Монро в стране Достоевского" о непродолжительном пребывании актрисы в Советском Союзе", - отмечает издание. "В фильме нет прямых доказательств, одни лишь рассказы. Так, мужчина, который предпочел не раскрывать своего настоящего имени, настаивает на том, что у него были особые отношения с актрисой. Он якобы пригласил Монро к себе в Москву, встретил ее в аэропорту, отвез в гостиницу с видом на Кремль, а потом они поехали на дачу. "Это были два незабываемых дня, - рассказывает бывший агент, которому тогда было 27 лет. - Но в наших отношениях ощущалась определенная напряженность, мы понимали, что тот факт, что мы были вдвоем, не означал, что нас никто не видит и не слышит", - говорит он, намекая на наличие "жучков". После этой встречи они больше не виделись, их отношения прервались окончательно", - пишет автор статьи.