Поцелуй Кейт и Уильяма стал моментом десятилетия на британском ТВ

Свадебный поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал главным моментом десятилетия на британском телевидении. Об этом сообщает The Daily Star, передает Лента.ру. Издание ссылается на рейтинг, составленный к 10-летию платформы бесплатного цифрового телевидения Freeview. Помимо королевского поцелуя в двадцатку самых ярких и трогательных моментов десятилетия попали несколько эпизодов из сериалов (таких, как "Офис", "Доктор Кто" и "Аббатство Даунтон") и телепередач (Top Gear, I’m A Celebrity, Comic Relief). В частности, на седьмом месте оказалось первое выступление Сюзан Бойл на конкурсе талантов Britain’s Got Talent. Главной программой десятилетия стало шоу Britain’s Got Talent на ITV, обогнавшее сериал "Доктор Кто" на BBC. Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года. За трансляцией церемонии, по сообщениям некоторых СМИ, наблюдало около 2 миллиардов человек по всему миру. В Великобритании телевизионная аудитория составила более 26 миллионов человек, при том, что более 36 миллионов посмотрели хотя бы часть церемонии. После венчания в Вестминстерском аббатстве молодожены прибыли в Букингемский дворец, где поцеловались на балконе на глазах у тысяч британцев.