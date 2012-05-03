Волочкова рассказала, почему рассталась с мужем

Интернет портал Newsliga пишет, что причиной развода такого счастливого и крепкого брака Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина стала всего лишь йога, которая так сильно начал увлекаться муж. Сначала все было совершенно безобидно, он лишь тренировался, улучшал свое мастерство, а потом его как будто подменили. Игорь Вдовин начал вести странный образ жизни, ранее ему совсем не свойственный, затем он снял квартиру отдельную, где стал жить, для того, чтобы жена не мешала ему в его начинаниях. Сама Анастасия была очень недовольна поведением мужа, ведь оно доходило до абсурдов. Как утверждает она сама – не носить же коврик для йоги в администрацию президента – это уж слишком. Анастасия очень надеется, что в скором времени ее нерадивый муж наконец-таки вернется к нормальной жизни.