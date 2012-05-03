Обладателем самого дорогого "Крика" мог стать Роман Абрамович

Не успела облететь мир новость о том, что картина норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик" была продана на торгах Sotheby's за рекордные почти 120 млн долларов, как британские СМИ "выдали" имя нового возможного обладателя полотна. Им, по сообщениям СМИ, мог стать российских олигарх Роман Абрамович. Один из самых узнаваемых холстов в мире "Крик" был продан в среду на торгах в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости. Цена картины в 119 миллионов 992,5 тысячи долларов стала абсолютным мировым рекордом на произведения искусства. Ранее самой дорогой картиной считалось полотно Пабло Пикассо "Обнаженная, зеленые листья и бюст", написанное в 1932 году и проданное в 2010 году на торгах Christie's в Нью-Йорке за 106,5 миллиона долларов. ПО ТЕМЕ: Картину Эдварда Мунка продали за рекордные $119, 9 млн Картина Мунка была выставлена из коллекции норвежского миллиардера Петтера Олсена, чей отец - Томас Олсен - был соседом, другом и покровителем Мунка. Он приобрел холст из рук самого Мунка, создавшего картину в 1895 году. Скромная деревянная рамка, обрамляющая проданную в Нью-Йорке картину, была изготовлена самим художником. Эта версия "Крика" - одна из четырех, созданных Мунком. Она никогда не выставлялась на рынок и никогда не была на публике. Три остальных принадлежат норвежским музеям, они дважды похищались, но неизменно возвращались без повреждений.