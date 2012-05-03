Подружка Стэтхэма Рози Хантингтон выступила в роли дизайнера

Рози Хантингтон, одна из ангелов Victoria's Secret и звезда "Трансформеров", уже является лицом знаменитого бренда, но всемирно известная модель решила не останавливаться на достигнутом. Новая коллекция женского белья от Рози появится на прилавках магазинов уже в сентябре этого года. «M&S - легендарная британская марка одежды. Поэтому я чрезвычайно счастлива запустить первую в своей жизни линию белья, сотрудничая именно с этим брендом», - говорит Рози. Коллекция Рози Хантингтон включает в себя шелковые комплекты, белье с принтом, соблазнительные халатики и многое другое. Общий стиль коллекции от подружки Стэтхэма можно охарактеризовать как винтажный гламур.