Бред Питт и Анжелина Джоли купили особняк за 10,6 миллионов долларов

Звездная пара, Анжелина Джоли и Бред Питт, обзавелись роскошным особняком в Лондоне стоимостью 10,6 миллионов долларов. Дом под названием «Ворнс Плейс» находится в Ричмонде, западном пригороде Лондона, где на протяжении сотен лет живут представители королевской династии, аристократы и знаменитости. Согласно источнику британских журналистов, купленный особняк имеет внутренний бассейн и потолок 15-го века, оформленный деревянными балками в виде лучей. Правда, жизнь в роскошном доме может в скором времени омрачиться - по слухам, рядом с недавно обручившимися Джоли и Питтом поселится бывшая жена актера, Джениффер Энистон. Как известно, после расставания они остались не в лучших отношениях. ФОТО